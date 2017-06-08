Соревнования служебных собак в Пярнумаа выиграла овчарка из Таллиннской тюрьмы ({{commentsTotal}})
В Пярнумаа прошли соревнования служебных собак, специализирующихся на поиске наркотиков.
Свое умение демонстрировали питомцы из Департамента полиции и погранохраны, тюремной службы и Налогово-таможенного департамента из Эстонии, Латвии и Финляндии, передает "Актуальная камера" (ETV+).
Всего в соревнованиях приняли участие свыше 20 собак. В течение трех дней они соревновались в поиске веществ в помещениях и под открытым небом, а в четверг демонстрировали свою дисциплинированность и послушание.
Победителем соревнований стала немецкая овчарка Ронни, которая служит в Таллиннской тюрьме.
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Редактор: Сергей Михайлов