Соревнования служебных собак в Пярнумаа выиграла овчарка из Таллиннской тюрьмы

Свое умение демонстрировали питомцы из Департамента полиции и погранохраны, тюремной службы и Налогово-таможенного департамента из Эстонии, Латвии и Финляндии, передает "Актуальная камера" (ETV+).

Всего в соревнованиях приняли участие свыше 20 собак. В течение трех дней они соревновались в поиске веществ в помещениях и под открытым небом, а в четверг демонстрировали свою дисциплинированность и послушание.

Победителем соревнований стала немецкая овчарка Ронни, которая служит в Таллиннской тюрьме.

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