Мужская сборная Эстонии по волейболу готовится к домашнему этапу Мировой лиги

Волейболистам сборной Эстонии в ближайшие три дня предстоит провести в Таллинне три матча в рамках третьей группы Мировой лиги.

Первым соперником в пятницу, 9 июня, будет сборная Катара, а далее - матчи с командами Венесуэлы и Греции. Это второй этап престижного турнира, передает "Актуальная камера".

После первого в активе эстонской команды 2 победы и одно поражение.

В случае общего успеха в Таллинне эстонские волейболисты смогут продолжить борьбу в финальном турнире.