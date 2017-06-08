В пятницу воздух в Эстонии прогреется до 20 градусов, возможны грозы

По сообщению синоптиков, область низкого давления с дождями медленно отступает на северо-восток.

Ночью жителей Эстонии ожидает переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, возможен и туман. На северо-востоке облаков и осадков больше. Ветер переменных направлений 1-6, на островах южный, юго-западный до 9 м/с. Температура воздуха 6-10, на побережье до 12°C.

Днем в пятницу снова переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможна даже гроза. Ветер в основном западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха составит 16..20, на побережье до 14°C.