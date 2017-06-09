Британские консерваторы лишились парламентского большинства в результате выборов

По итогам всеобщих выборов в Великобритании будет сформирован "подвешенный" парламент, в котором ни одна из партий не получит большинства. Кто сформирует правительство, неизвестно.

По последним данным, были распределены 635 мест в парламенте из 650. Консерваторы получили 308 мест, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 12 мандатов. Лейбористам достались 259 мест – на 30 больше, чем у них было ранее. У либерал-демократов 12 мест, у Шотландской национальной партии – 34, передает dw.com, meduza.io, ТАСС.

До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.

Сложившаяся ситуация называется "подвешенным парламентом" и требует переговоров по созданию коалиционного правительства. Другой вариант – формирование правительства меньшинства, однако оно рискует быть неустойчивыми. Это будет третий "подвешенный парламент" с момента завершения Второй мировой войны и второй за последние два года.

До сих пор не подведены итоги голосования в 17 избирательных округах. Однако, даже если на всех них победят тори, они не смогут набрать 326 мест, необходимых для формирования правительства большинства без оглядки на другие партии.

Сложившаяся ситуация называется "подвешенным парламентом" и требует переговоров по созданию коалиционного правительства. Другой вариант – формирование правительства меньшинства, однако оно рискует быть неустойчивыми. Это будет третий "подвешенный парламент" с момента завершения Второй мировой войны и второй за последние два года.

Аналитики уже называют этот исход голосования катастрофичным для премьер-министра. Созвав в апреле этого года досрочные выборы, Мэй намеревалась усилить свои позиции в парламенте перед сложными переговорами по поводу выхода страны из состава ЕС. Они должны стартовать уже 19 июня. В стане оппозиционных лейбористов, так и самих консерваторов стали звучит призывы к отставке премьер-министра.

Позднее 9 июня, после того, как будут оглашены окончательные результаты голосования, Мэй должна выступить с обращением. По его итогам станет понятно, какое решение относительно своей последующей политической судьбы примет глава Консервативной партии.

Тереза Мэй переизбрана в парламент

Лидер британской Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе переизбрание в парламент. На состоявшихся 8 июня досрочных парламентских выборах за главу правительства Терезу Мэй в ее округе Мейденхед в графстве Беркшир проголосовали более 37 000 человек.

Как заявила Мэй утром 9 июня, Великобритания нуждается в "периоде стабильности", который она готова обеспечить при условии большинства ее партии в парламенте.

Также в Палату общин переизбраны три ключевых члена правящего кабинета Консервативной партии Великобритании – министр финансов Филип Хаммонд, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр обороны Майкл Фэллон. Об этом стало известно после оглашения итогов голосования в тех округах, которые они представляют в нижней палате, передает ТАСС.

Так, Хаммонд первенствовал в округе Раннимед и Уэйбридж в графстве Суррей, Джонсон – в лондонском округе Аксбридж и Райслип, а Фэллон – в округе Севеноукс в графстве Кент.

Окончательные результаты станут известны только во второй половине дня 9 июня.

Последние выборы в палату общин прошли в Великобритании в 2015 году, и следующее голосование по закону должно было состояться только через пять лет. Но в июне 2016 года граждане Великобритании проголосовали на референдуме за выход из Европейского cоюза, после чего тогдашний премьер Дэвид Кэмерон подал в отставку, и его пост заняла лидер тори Тереза Мэй. В апреле текущего года она объявила о проведении досрочных выборов, объяснив их необходимость тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о Brexit.