Ратас обсудит с коллегами в Литве строительство регионального СПГ-терминала

Премьер-министр Юри Ратас посетит в пятницу литовский город Клайпеду, где встретится со своими латвийским и литовским коллегами Марисом Кучинскисом и Саулюсом Сквернялисом, передала служба новостей "Радио 4".

Главы правительств трех стран Балтии намерены обсудить вопросы, связанные со строительством регионального терминала сжиженного природного газа (СПГ).

По словам Ратаса, проект должен быть эффективным с точки зрения затрат и устойчивым в долгосрочной перспективе. Премьер-министр добавил, что Эстония готова обсудить различные форматы сотрудничества, однако, предпочтение должно быть отдано предлагающей равные возможности организации рынка.

Ранее главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы побывали в Палдиски, где ознакомились с проектом компании Alexela по строительству терминала СПГ. В планах посещение Инчукалнского газохранилища в Латвии.