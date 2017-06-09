В пятницу ожидается вполне комфортная погода

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Статья в Äripäev за 9 июня.Статья в Äripäev за 9 июня.
СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG
Концерн Eesti Meedia включает себя порталы, газеты, радиостанции и многое другое.Концерн Eesti Meedia включает себя порталы, газеты, радиостанции и многое другое.
AS Eesti Meedia хочет купить портал недвижимости City24
Квота для трудовых мигрантов в Эстонию скоро закончится.Квота для трудовых мигрантов в Эстонию скоро закончится.
Квота на иммиграцию в Эстонию будет исчерпана уже в конце июня
Тушение пожара на территории VKG.Тушение пожара на территории VKG.
На заводе VKG в Кохтла-Ярве возник пожар на девятом этаже
В Таллиннском аэропорту усилены меры безопасности.В Таллиннском аэропорту усилены меры безопасности.
Полиция будет чаще проверять документы у пассажиров в портах и аэропорту
Предупреждающий знак на границе России.Предупреждающий знак на границе России.
Российские пограничники оштрафовали эстонских работников по расчистке приграничной территории

В четверг, 8 июня, пограничники РФ задержали в Саатсеском сапоге двух рабочих предприятия, занимающегося работами по расчистке приграничной территории. Мужчины проигнорировали требование проезжать относящийся к территории РФ Саатсеский сапог без остановки.

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"АК": русскоязычные подростки находят работу труднее эстоноязычных сверстников
Сергей Бобриков награжден медалями за отвагу и за оборону Ленинграда.Сергей Бобриков награжден медалями за отвагу и за оборону Ленинграда.
Эстония передала России останки погибшего во Второй мировой войне солдата
Тереза Мэй.Тереза Мэй.
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Ратас: правительство не изменит политику по налогу с оборота
Сирье Потисепп.Сирье Потисепп.

Потисепп: бизнес вообще перестал понимать, на что будут вводиться налоги

Тоомас Тынисте.Тоомас Тынисте.

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Правила обращения с пиротехникой в Эстонии поменялись.Правила обращения с пиротехникой в Эстонии поменялись.
В Эстонии теперь нельзя хранить дома больше 20 кг пиротехники

Рийгикогу принял поправки к Закону о взрывчатых веществах, касающиеся обращения с фейерверками. Дома больше 20 кг фейерверков хранить нельзя. До сих пор никаких ограничений по весу пиротехники не было.

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Пешеходный переход. Иллюстративная фотография.Пешеходный переход. Иллюстративная фотография.
Полиция просит помощи очевидцев аварии в Виймси, в которой пострадал пешеход
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Свен Сестер (в центре) в понедельник лишится министерской должности.Свен Сестер (в центре) в понедельник лишится министерской должности.
Новые министры от IRL вступят в должность в понедельник
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Прийт Сибул вернулся на пост генсека IRL
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Число мандатов в Нарвском городском собрании останется неизменным
Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.Кохтла-Ярве. Иллюстративное фото.
В Кохтла-Ярве льгота на проезд в общественном транспорте будет теперь действовать с 63 лет
Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.Ида-Вирумаа. Иллюстративное фото.
Составление программы инвестиций в Ида-Вирумаа застопорилось в правительстве
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"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"

Фаина Раневская

В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.
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