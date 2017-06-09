В пятницу ожидается вполне комфортная погода

В Эстонии теперь нельзя хранить дома больше 20 кг пиротехники

Рийгикогу принял поправки к Закону о взрывчатых веществах, касающиеся обращения с фейерверками. Дома больше 20 кг фейерверков хранить нельзя. До сих пор никаких ограничений по весу пиротехники не было.