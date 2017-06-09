В пятницу ожидается вполне комфортная погода ({{commentsTotal}})
Рассказывает синоптик Светлана Маслова:
Рассказывает синоптик Светлана Маслова:
В четверг, 8 июня, пограничники РФ задержали в Саатсеском сапоге двух рабочих предприятия, занимающегося работами по расчистке приграничной территории. Мужчины проигнорировали требование проезжать относящийся к территории РФ Саатсеский сапог без остановки.
Рийгикогу принял поправки к Закону о взрывчатых веществах, касающиеся обращения с фейерверками. Дома больше 20 кг фейерверков хранить нельзя. До сих пор никаких ограничений по весу пиротехники не было.
"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"
Фаина Раневская
ФОТО и ВИДЕО: В Таллиннском зоопарке впервые родился детеныш носорога
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