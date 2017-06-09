Эдуард Эаст и Теэт Энок будут баллотироваться по списку избирательного союза "Йыхви"

В пятницу, 9 июня, был создан избирательный союз "Йыхви". Его учредителями стали 12 человек, в их числе волостной старейшина Эдуард Эаст, председатель волостного собрания Теэт Энок и руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев.

Помимо Энока и Андреева, из членов нынешнего волостного собрания Йыхви в новый избирательный союз входят член правления Jõhvi Hooldekeskus Элле Селиверстова и предприниматель Вадим Еременко.

В новый избирательный союз также вошли директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина, пастор Эстонской методистской церкви Артур Пыльд, социальный педагог Андреас Ряэск, городской архитектор Йыхви Андрес Тооме, учитель Йыхвиской общины Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Пеэтер Кальдур.

"Наша цель – добиться, чтобы семьям в Йыхви было жить хорошо. Дети из Йыхви получили бы на современном уровне образование, их родители нашли бы в Йыхви хорошо оплачиваемую рaботу, а пожилые нашли бы достойную среду проживания и заботу", – сказал Энок.

Избирательный союз также выступает за бесплатные транспорт и кружки по интересам.

Ранее о своем желании выставить на выборах в Йыхви свои списки сообщили реформисты и социал-демократы.

На прошлых муниципальных выборах в Йыхви беспартийные Энок, Андреев и Еременко баллотировались по списку соцдемов. Селиверстова шла по списку избирательного союза "На благо Йыхви" (Jõhvi Heaks), члены IRL Пылд, Кальдур и Ряэск - по списку своей партии. По списку отечественников баллотировался и Тооме.

На прошлых выборах победу праздновал "На благо Йыхви" - 10 мест из 21. Также в волостное собрание попали представители возглавляемого предпринимателем Николаем Осипенко избирательного союза "Наш дом - Йыхви" (6), Социал-демократической партии (3) и Центристской партии (2).

Эдуард Эаст баллотировался по списку Центристской партии в Нарве. После выборов он вступил в эту партию и стал мэром Нарвы. В конце 2015-го его отправили в отставку, а в мае 2016-го он возглавил волость Йыхви.

Муниципальные выборы пройдут 15 октября.