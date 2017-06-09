Квота на иммиграцию в Эстонию будет исчерпана уже в конце июня

В текущем году в Эстонию могут приехать 1317 человек. Учитывая то, что под нынешнюю миграционную квоту Департамент полиции и погранохраны выдал 893 вида на жительство и на рассмотрении находится еще 320 ходатайств, квота этого года будет исчерпана уже в течение лета, и новые ходатайства нельзя будет подавать, вероятно, с конца июня. МВД предлагает оформлять мигрантов на краткосрочную работу, для этого вид на жительство не нужен.

Министерство внутренних дел проанализировало разные возможности изменения регуляций по квотам и представило результаты анализа правительству.

"Миграционная квота действует в эстонской миграционной политике уже с 1990 года, и к настоящему моменту она сильно устарела. В ближайшие недели кабинету правительства нужно будет принять решение о формировании развернутой рабочей группы, чтобы затем, с участием всех партнеров по сотрудничеству, разработать подходящие для Эстонии предложения, с которыми правительство могло бы двигаться дальше, – сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. - Мы должны прийти к разумному решению, которое учитывало бы потребности рынка труда и позволяло бы гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства".

В качестве промежуточного решения при исчерпании миграционной квоты иностранные специалисты могут использовать регистрацию на краткосрочную работу до девяти месяцев в году. Вид на жительство оформлять для этого не надо. О регистрации в Департаменте полиции и погранохраны на краткосрочную работу работодатель может ходатайствовать лично или через уполномоченного представителя в бюро обслуживания, по почте или электронной почте.

Под миграционную квоту подпадают временные виды на жительство, выдаваемые для работы, предпринимательства или на основании международного договора. Квота в размере 0,1% от численности постоянного населения Эстонии вытекает из Закона об иностранцах. Миграционная квота не распространяется на иммиграцию по семейным обстоятельствам, на учебу (в т.ч. на ученых и преподавателей), на работу в сфере ИТ-технологий, на работу в стартапе, на основание стартапа, на крупных инвесторов и продление видов на жительство. Также квота не распространяется на граждан ЕС и членов их семей, граждан США и Японии. Все эти категории людей могут переезжать в Эстонию и после того, как миграционная квота будет исчерпана.

Ежегодно в Эстонию переезжает более 6500 иностранцев, из них чуть менее половины граждане ЕС.