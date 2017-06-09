Рейтинг партий: русскоязычный избиратель засомневался в центристах

В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.

Если бы завтра состоялись выборы в Рийгикогу, то партии EKRE голоса отдали бы 10% респондентов. Это на 4% меньше, чем месяцем ранее.

В итоге консерваторов с третьего места в рейтинге подвинули социал-демократы, которых поддерживают 11% (в мае - 12%) респондентов.

А долгое время единолично лидировавшую Центристскую партию догнали реформисты. Обе партии поддерживают 26% избирателей. У центристов поддержка осталась прежней, а вот реформисты прибавили себе в актив 1%. Для возглавляемой Ханно Певкуром партии это лучший результат с ноября прошлого года, когда реформисты покинули правительство.

У центристов продолжает падать поддержка среди русскоязычных избирателей. В апреле партию Юри Ратаса поддерживали 83% русскоязычных, в мае - 79%, а в июне - 68%. Зато центристов стали активнее поддерживать эстонцы.

Рейтинг Свободной партии не изменился - 8%. Сменившая председателя партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) теперь преодолевает избирательный барьер - 6% (в мае - 4%).

Среди не представленных в парламенте партий лучший результат у "Зеленых Эстонии" - 3%. Столько же респондентов их поддерживали и месяцем ранее.

В мае оппозиционные партии поддерживали на 5% больше респондентов, чем коалиционные. Сейчас же такого явного преимущества нет. Суммарная поддержка центристов, соцдемов и IRL составляет 43%, у оппозиции (Партия реформ, EKRE, Свободная партия) - 44%.

Опрос проходил с 25 мая по 6 июня. В нем приняли участие 1003 человека по всей Эстонии. Результаты учитывают только мнение людей, которые высказали свои политические предпочтения. Доля тех, кто не высказал свои политические предпочтения, составляет 33%.