В Эстонии теперь нельзя хранить дома больше 20 кг пиротехники

Рийгикогу принял поправки к Закону о взрывчатых веществах, касающиеся обращения с фейерверками. Дома больше 20 кг фейерверков хранить нельзя. До сих пор никаких ограничений по весу пиротехники не было.

Согласно принятым изменениям, мощные салюты (категории F3) можно будет продавать лицам старше 18. В настоящий момент их нельзя продавать лицам младше 21 года. Продавец больше не должен регистрировать сделку о покупке салютов категории F3.

Будет установлено ограничение на объем пиротехники, которую можно хранить дома. Он не должен превышать 20 кг. В действующем законе ограничений на объем пиротехники, которую частное лицо могло хранить без соблюдения особых условий, установлено не было.