AS Eesti Meedia хочет купить портал недвижимости City24

Крупнейший медиаконцерн стран Балтии AS Eesti Meedia приступил к переговорам о покупке отделений портала недвижимости City24 в Эстонии и Латвии.

Председатель правления AS Eesti Meedia Свен Нуутманн в пятницу подтвердил BNS, что Eesti Meedia и владелец City24 – фирма 24 M2 OÜ – подписали в четверг протокол о намерениях, целью которого является покупка порталов.

"Разумеется, успех сделки зависит от успешности переговоров о цене. Eesti Meedia сделал индикативное предложение и мы надеемся заключить сделку к осени", – сказал Нуутманн, но не стал называть предположительную цену сделки.

По словам Нуутманна, концерн Eesti Meedia, которому уже принадлежит крупнейший в Эстонии портал недвижимости KV.ee, во время сделки будет придерживаться всех законных требований, в том числе положений о конкуренции. "В случае успеха сделки на рынке будут параллельно действовать KV.ee и City24.ee, пользующиеся совершенно разными техническими платформами", – пояснил Нуутманн.

По словам главы фирмы-владельца City24.ee Ильмара Комупса, переговоры пока находятся на начальной стадии и сейчас еще рано говорить о сделке. Есть и другие заинтересованные в покупке City24 стороны, Компус не исключил, что и с ними могут провести переговоры.

"City24 принадлежит половина рынка как в Эстонии, так и в Латвии, – сказал Компус, по словам которого в последние годы дела у портала идут очень хорошо. – Я бы не стал углубляться в детали, но мы – хорошая партия".

Компус также не стал комментировать потенциальную стоимость сделки и продолжительность переговоров. "Этого я сказать не могу, цена будет хорошей", – сказал он.

Фирма Компуса 24 M2 OÜ купила портал City24.ee у финской биржевой компании Alma Meedia в 2014 году.

В этом году на рынке веб-порталов состоялся ряд сделок. В мае концерн Eesti Meedia купил крупнейший портал медицинских консультаций kliinik.ee. В начале месяца принадлежащий Baltcap портал auto.24 купил портал автомобильного видео motors24.ee и владельца autoinfo.ee, фирму Meediamootor OU.

Baltcap купил порталы auto24.ee и kuldnebors.ee у Sanoma в марте этого года за 10 млн евро.