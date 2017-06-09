В случае победы сборной Эстонии по футболу проезд в ночной электричке до Кейла будет бесплатным

Железнодорожная компания Elron для удобства проживающих за пределами столицы футбольных болельщиков поздно вечером в пятницу, 9 июня, выпустит дополнительную электричку по маршруту Таллинн-Кейла. В случае победы сборной Эстонии над бельгийцами проезд в этой электричке будет бесплатным.

По сообщению предприятия, специальный поезд Таллинн-Кейла отправится с Балтийского вокзала в 23:50, а на станции "Лиллекюла", у которой расположен стадион "А. Ле Кок Арена", остановится в 23:53.

Отборочный матч ЧМ-2018 Эстония-Бельгия завершится примерно в 23:30, поэтому иногородние болельщики могут успеть на дополнительную электричку до Кейла.

Матч Эстония-Бельгия пройдет при аншлаге - все 10 500 билетов на стадион были выкуплены еще за несколько дней до игры. В прямом эфире встречу (начало в 21:45) покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно будет и на портале rus.err.ee.

В ноябре сборная Эстонии на выезде проиграла бельгийцам со счетом 1:8.