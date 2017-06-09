Проектирование логистического центра Omniva завершится в июле

Проектирование логистического центра Omniva в волости Раэ завершится в июле, с августа начнутся поиски строителя центра стоимостью 16 млн евро.

"При нынешнем положении дел проектирование завершится в июле, – сказал член правления Omniva Анси Арумеэль. – Проектирование вышло на финишную прямую, уже выбирают средства отделки, но оно готово не полностью".

В декабре конкурс по проектированию центра выиграла AS Nord Projekt, стоимость договора составила около 278 000 евро.

Согласно договору, Nord Projekt проектирует расположенный вблизи Юри логистический центр Omniva в полном объеме – от эскиза до основного проекта, работы включают также необходимые исследования, согласования и соискание разрешения на строительство.

Начало строительного тендера 1 августа. Победитель тендера должен будет построить логистический центр Omniva, связанные с ним наружные сети и дороги.

В строительство центра будет инвестировано около 16 млн евро, эта сумма включает также стоимость недвижимости и сортировочной технологии. В прошлом году концерн Omniva купил для центра участок площадью 70 000 кв. м. Здание займет 13 000 кв. м участка. Переезд в новое здание планируется к осени 2018 года.

Здание центра будет в основном одноэтажный, но небольшой офисный корпус будет двухэтажным. В промышленной части здания будет работать около 200 человек, а в офисной части 75 человек.

Основной сферой деятельности концерна Omniva является предоставление почтовых, логистических и информационно-логистических услуг, а также обработка электронных счетов. Наряду с материнской фирмой AS Eesti Post в состав концерна входят дочерние и связанные предприятия. Основной деятельностью SIA Omniva и UAB Omniva LT является оказание услуг посылочных автоматов и курьерских услуг на рынках Латвии и Литвы. AS Maksekeskus занимается предоставлением платежных решений занимающимся торговлей в интернете предприятиям в Балтийских странах. OÜ Post11 предлагает международные логистические комплексные решения по доставке товаров по всему миру.

В 2016 году в концерне в среднем работало 2244 человека в Балтийских странах, оборот за 2016 год составил 95,8 млн евро.