RMK: популяция морской форели в Эстонии восстановлена

Для восстановления популяции лосося в реки Эстонии запустили 42 000 двухлеток, из них в реку Пуртсе – 5500, в реку Селья – 5700, реку Лобья – 5200, реку Валге – 5100, реку Ягала – 5400, реку Пирита – 5400 и в реку Пярну – 10 400 мальков.

Кроме того в реки Северной Эстонии заселили 60 800 сеголеток форели, из них в Пуртсе – 18 400, в Селья – 8900, Лообу – 8500 и Валге – 24 900 мальков. Средний вес двухлеток составил 82,5 г и сеголеток – 17,7 г.

Восстановление популяции морской форели завершено: в реку Пудисоо выпустили последние выращенные в рыбохозяйстве 2400 мальков морской форели. Средний вес одной особи составил 88,0 г. Поддержку популяции морской форели в Финском заливе приостановили по рекомендации ученых Института моря Тартуского университета, поскольку ситуация с местной популяцией улучшилась. Пылулаский рыбоводческий центр занимался воспроизводством молодняка рыб с 1998 года. При необходимости можно будет снова приступить к выращиванию этого молодняка.



Департамент окружающей среды выдал разрешение на заселение молодняком, руководствуясь рекомендацией Института моря Тартуского университета и результатами исследования ветеринарно-продовольственной лаборатории, подтверждающими хорошее состояние здоровья рыб.



Основная задача Пылулаского рыбоводческого хозяйства – выращивание холодноводных видов рыб, в первую очередь молоди лосося, а также заселение уничтоженных или восстановление слабых популяций, сбор и хранение их генетического материала. А в дополнительные обязанности хозяйства входит участие в проведении опытов для научных исследований и организация практики студентов.

С 1997 года Пылулаское рыбохозяйство заселило в реки более 5,4 миллиона лососей, морской форели, речной форели и молоди сига. В 2014 году хозяйство вошло в состав RMK.