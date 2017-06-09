Россиянин Леонид Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба "Халл Сити"

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил "Халл Сити", который в следующем сезоне будет выступать во втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу английской команды.

????◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid ???? ???????? pic.twitter.com/3UxPRWxsl1 — Hull City (@HullCity) June 9, 2017

Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в декабре 2016 года. Он возглавлял армейцев с 2009 года, за это время команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го специалист был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года.

После ухода с поста главного тренера ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык. Российский специалист посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском футбольном клубе.

В прошедшем сезоне "Халл Сити" занял 18-е место в АПЛ и выбыл во второй по силе дивизион чемпионата Англии.