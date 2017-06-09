В Нарве осудили 9 контрабандистов, переправлявших через границу сигареты, алкоголь и вьетнамцев

Вируский уездный суд вынес 8 июня приговоры девяти мужчинам, причастным к контрабанде сигарет, алкоголя и нелегалов в автомобилях, поездах и под водой реки Наровы. Преступное сообщество под руководством нарвитянина Игоря Алейникова действовало с 2006 по 2016 год и погорело на переправке нелегалов из Вьетнама через границу.

В ночь с 11 на 12 апреля 2016 года на 226-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Рапласком уезде спецназ эстонской полиции — K-Komando — задержал автомобиль Ford Mondeo. Из багажника легкового автомобиля полицейские достали четырех человек, всего в машине было 11 нелегалов из Вьетнама.

Нелегалов должны были переправить в Польшу. Их ждал трейлер, доверху забитый дровами, в котором был оборудован схрон.

По данным полиции, за перевозку одного нелегала в Европу контрабандисты требовали 20 000 долларов.

В апреле прошлого года полиция арестовала шесть человек, причастных к переправке через границу вьетнамцев. Все они оказались выходцами из Ида-Вирумаа.

ОПГ создал нарвитянин Игорь Алейников

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры преступное сообщество в 2006 году создал нарвитянин Игорь Алейников. Вплоть до 12 апреля 2016 года он координировал преступную деятельность десятков человек. В ОПГ была создана четкая иерархия, распределены обязанности, был свой кодекс поведения, правила распределения прибыли и найм новых членов группировки.

ОПГ занималась масштабной контрабандой сигарет, алкоголя и их реализацией, а также переправкой через границу нелегалов.

Алейников планировал и согласовывал операции только с близким кругом подчиненных, непосредственно преступления совершали другие люди.

ОПГ использовала для контрабанды специально оборудованные легковые и грузовые автомобили. Было у преступников и оборудование для подводного плавания и обученные пловцы, чтобы переправлять сигареты через приграничную реку Нарову. В Ленинградской области и на железной дороге жили и работали знакомые преступников, которые помогали им.

Преступное сообщество смогло так долго действовать, потому что поддерживало своих подельников, задерживаемых за преступления, обеспечивая им финансовую и юридическую помощь.

На полученные от преступной деятельности средства Алейников построил дом в Нарве и купил коммерческую и жилую недвижимость на Кипре, следует из материалов обвинения.

К контрабанде привлекались люди от машинистов до аквалангистов

В 2006-2007 годах ОПГ приобрела в России крупную партию спирта — более 2000 литров. Какое-то время спирт хранился в Ивангороде, а потом нелегально был переправлен в Нарву и реализован в городе и его окрестностях.

С 2006 по 2016 год, как установило следствие, возглавляемая Алейниковым группировка переправила в Эстонию почти 8 млн контрабандных сигарет.

Сначала сигареты в Эстонию доставляли машинисты локомотивов. Например, в марте 2011 года из локомотива, прибывшего из России в Нарву, выбросили упаковку с 370 000 сигарет. Таможенники задержали контрабандиста.

После этого Алейников изменил тактику и привлек в ОПГ аквалангистов. Начался сплав контрабандных сигарет по всей Нарове. Таким образом было переправлено как минимум 1,5 млн сигарет.

В последнее время контрабандные сигареты привозили в Эстонию на автомобилях из России и Белоруси через Латвию. Таким образом было доставлено более 5 млн сигарет, которые хранились и продавались в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви, Пайде и Таллинне.

С осени 2015 до весны 2016 года ОПГ нелегально переправила из России в Эстонию 51 гражданина Вьетнама.

Девять участников ОПГ получили условные сроки

Вируский уездный суд в рамках согласительного производства вынес приговоры девяти лицам.

Организатор преступного сообщества 45-летний Игорь Алейников получил 5 лет тюрьмы условно. У него конфисковали 25 000 евро и еще 35 000 евро он должен заплатить государству.

Условные сроки от 3 до 4 лет получили Константин Шестаков (44), Андрей Степаненко (53), Игорь Цыганов (33), Олег Клишин (38), Владимир Славетский (49), Эйнар Тубли (53), Алексей Смекалов (48) и Владимир Соломонов (53).

Суд конфисковал у преступников 40 мобильных телефонов, радиостанции и навигационное оборудование. У некоторых были конфискованы автомобили и деньги.