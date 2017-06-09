Опрос: доверие к правительству и премьер-министру за полгода значительно выросло

Доверие к премьер-министру, правительству и парламенту Эстонии за полгода значительно выросло, следует из опроса, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу Министерства обороны.

Turu-uuringute AS измеряет доверие жителей Эстонии к политическим институтам два раза в год. Опрос проходил в марте, предыдущий – в октябре. За этот период произошла смена правительства, в ходе которой Партия реформ потеряла место в правительстве, а социал-демократы и IRL сформировали новую коалицию с Центристской партией и вместо Таави Рыйваса премьер-министром стал Юри Ратас.

По сравнению с несколькими более ранними опросами, доверие к политическим институтам выросло. Особенно резко изменилось доверие к премьер-министру, передает ERR Uudised.

В октябре премьер-министру доверяли всего 37% респондентов, а в марте текущего года соответствующий показатель был 63%. Доверие к правительству выросло с 43% до 55%, а к Рийгикогу – с 43% до 51%.

Заметно возросло и доверие респондентов к президенту: с 48% до 66%. Это изменение произошло прежде всего за счет тех людей, у которых до этого не было четкой позиции из-за того, что во время октябрьского опроса Керсти Кальюлайд только вступила в должность.

Президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу в октябрьском опросе доверяли 50% респондентов, так что поддержка Кальюлайд превысила и этот показатель.

Больше всего жители Эстонии доверяли спасателям (96%), полиции (85%) и Силам обороны (79%). И эти показатели выросли по сравнению с прошлым опросом. Выросло и доверие к НАТО (60%) и к Евросоюзу (61%).

Опрос проходил с 1 по 20 марта. В нем приняли участие 1200 жителей Эстонии в возрасте 15 лет и старше.