Таллиннский порт проиграл Аллану Кийлю и в окружном суде

Таллиннский окружной суд в пятницу, 9 июня, решил, что компания AS Tallinna Sadam (Таллиннский порт) должна выплатить своему бывшему руководителю Аллану Кийлю примерно 25 000 евро компенсации. Таким образом, в силе осталось решение Харьюского уездного суда, принятое в январе.

Таллиннский порт не согласился с решением уездного суда и обратился с апелляционной жалобой в Таллиннский окружной суд, который рассмотрел ее 17 мая. В пятницу окружной суд огласил решение, согласно которому в силе остался вердикт уездного суда.

Харьюский уездный суд 16 января обязал AS Tallinna Sadam выплатить бывшему члену правления предприятия Аллану Кийлю компенсацию в размере 24 000 евро и еще около 800 евро неустойки.

Требование было основано на содержавшемся в заключенном между Кийлем и AS Tallinna Sadam договоре с членом правления пункте, согласно которому в течение 12 месяцев после прекращения договора Кийлю запрещалось работать или оказывать услуги конкурентам Tallinna Sadam. Согласно договору, за это Кийлю полагалось выплачивать компенсацию в течение года, но Tallinna Sadam ее не выплатил.

Кийль подал иск в суд в связи с расторжением с ним трудового договора.

Ответчик - государственное предприятие Таллиннский порт - требовало отклонить жалобу истца.

Напомним, 26 августа 2015 года Полиция безопасности (КаПо) задержала теперь уже бывших членов правления Таллиннского порта Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые могли получить в виде взяток крупные суммы.

Речь идет о сотнях тысяч евро в отношении первого, и миллионах - в отношении второго. В начале января прошлого года бывших руководителей Таллиннского порта отпустили под электронное наблюдение.