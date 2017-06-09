ВИДЕО: ведущий ETV не мог сдержать смех в эфире, говоря о погоде в Эстонии

В пятницу в утреннем эфире ETV во время прогноза погоды произошел технический казус, из-за которого представляющий прогноз ведущий Хенри Лауметс не смог сдержать смех в прямом эфире.

Прямо перед камерами произошел смешной случай - с магнитного табло, которое используется в прогнозе погоды, упала одна цифра. Таким образом, табло показывало всего один градус тепла. Ведущий после этого не мог сдержать смеха до конца эфира.

"У нас сейчас в Таллинне не +1 С, а - подчеркиваю - на солнышке очень тепло и + 11 С", - сказал он, пожелав всем телезрителям веселого утра.