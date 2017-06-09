В Эстонии отметили 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами

В Эстонии проходил целый ряд мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Республики Финляндия. Кульминацией стал концерт эстонских и финских музыкантов на площади Вабадузе в субботу.

10 июня – День Финляндии в Таллинне

В здании конюшни замка Маарьямяги откроется выставка "100 предметов из Финляндии", которая рассказывает о стране и ее жителях через повседневные, новаторские и смешные вещи. Выставка описывают путь развития финского общества до настоящего момента: от кусочка хлеба из соснового подкорья, до противоскользящих носков, изобретенного в Финляндии светоотражателя, табуретки и даже ожерелья финского дизайнера, которое украшало шею героини из фильма "Звездные войны" принцессы Леи. Каждый экспонат выставки был или придуман финскими дизайнерами, или изготовлен местными мастерами, или активно использовался в быту. У каждого – своя история, характеризующая один год существования независимой республики.

"Хлеб из соснового подкорья – это то, чем питались финны в начале XX века. Финляндия была очень очень бедной страной. Люди страдали от голода, поэтому пекли такой хлеб", – пояснила директор Института Финляндии Ану Лайтила "Актуальной камере".

Названия марок Nokia, Fazer, велосипеды Jopo, финские пластиковые сани, жевательная резинка с ксилитом Jenkki и многие другие изделия хорошо известны жителям Эстонии. Некоторые идеи были заимствованы.

На открытии выставки "100 предметов из Финляндии" побывала и первая леди Финляндии Йенни Хаукио: "На протяжении многих десятилетий наши дизайнеры, создавая свои шедевры, задумывались о нуждах жителей Финляндии. Выставка знакомит не только с сотней предметов, но и с тем как идея превращается в необходимый в обыденной жизни предмет".

Выставка будет открыта в замке Маарьямяги до 20 августа.

Сюжет "Актуальной камеры":

В 15:00 в Церкви Яани выступили молодежные камерные ансамбли из Эстонии и Финляндии.

Главная тема Фестиваля уличной еды TaDaa! в творческом городке Телискиви — Финляндия. Фестиваль проходит в субботу и воскресенье.

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе. Его открыли президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Нийнистё, присутствовали и премьер-министры двух стран – Юха Сипиля и Юри Ратас.

Перед зрителями выступили Тынис Мяги, Chalice, Iiris, Мари Калкун, Ленна, Яан Пехк, Юри Поотсманн, Стиг Ряста и Виллу Тамме из Эстонии, а также Саара Аалто, Петри Лааксонен, Веса-Матти Лойри, Paleface, Ronya, "Scandinavian Music Group", Туомо, Айлу Валле из Финляндии. Вели концерт Ян Ууспылд и Санна Стеллан.

По случаю юбилея в разных городах Эстонии и Финляндии 10 июня прошло не менее 100 футбольных поединков между командами соседних стран. Если в Нарве команде эстонских полицейских удалось одержать победу над финскими коллегами со счетом 4:1, то в спортивно-политическом поединке команд премьер-министров Эстонии и Финляндии первенство – у северных соседей. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу дружины Юха Сиппиля.

Празднование продолжится летом и осенью в рамках фестиваля Viru folk и кинофестиваля PÖFF, а на торжественной неделе с 30 ноября до 9 декабря пройдет масса концертов и мероприятий в Нарве, Пярну, Тарту, Хаапсалу и Таллинне.

С подробностями юбилейной программы можно ознакомиться здесь.