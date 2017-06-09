Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает Центристскую партию, за которую голосовал

Согласно проведенному компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR исследованию, у центристов продолжает падать поддержка среди русскоязычных избирателей. В апреле партию Юри Ратаса поддерживали 83% русскоязычных, в мае - 79%, а в июне - 68%.

Яна Тоом в интервью корреспонденту службы информации "Радио 4" заявила, что 68% - это не самый низкий рейтинг центристов среди русскоязычных. "В 2011 году популярность партии была еще ниже и колебалась от 55% до 66%", - сообщила евродепутат.

По мнению Тоом, если сейчас партия ничего не предпримет для разрешения ситуации, то есть риск, что в будущем ей придется выбирать между русскими и эстонскими избирателями.

"Русский избиратель просто не очень узнает эту партию, за которую он голосовал. Свою роль, конечно, сыграл скандал с Михаилом Корбом. Даже не сам скандал, а то, что его заставили извиниться, а потом все-таки отправили в отставку. И таких вещей можно в общем насчитать много", - отметила Тоом.

"Я очень боюсь, что мы вступили на этот классический путь "эстонцы против русских". А в Центристской партии этого никогда не было. Мы умели находить точки соприкосновения. Сейчас этот навык утрачивается. Его надо срочно вернуть, иначе перед нами будет стоять выбор между русским и эстонским избирателем", - добавила евродепутат.