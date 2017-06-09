ФОТО: заложен краеугольный камень нового здания суда в Таллинне ({{commentsTotal}})
Заложен краеугольный камень нового 7-этажного здания суда на улице Лубья в Таллинне.
Здание будет готово весной 2018 года.
В торжественной церемонии приняли участие министр юстиции Урмас Рейнсалу, председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ, госпрокурор Лавли Перлинг, председатель Харьюского уездного суда Меэлис Ээрик, директор Центр реестров и информационных систем Мехис Сихварт, председатель правления Riigi Kinnisvara (RKAS) Урмас Сомелар.
Договор о строительстве на сумме почти 30 миллионов евро между RKAS и строительными фирмами Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus был подписан в конце ноября прошлого года.
В новом 7-этажном здании с тремя этажами подземной парковки будут располагаться три государственных учреждения: Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр реестров и информационных систем (RIK).
Редактор: Виктор Сольц