ФОТО: заложен краеугольный камень нового здания суда в Таллинне

Здание будет готово весной 2018 года.

В торжественной церемонии приняли участие министр юстиции Урмас Рейнсалу, председатель Государственного суда Прийт Пикамяэ, госпрокурор Лавли Перлинг, председатель Харьюского уездного суда Меэлис Ээрик, директор Центр реестров и информационных систем Мехис Сихварт, председатель правления Riigi Kinnisvara (RKAS) Урмас Сомелар.

Договор о строительстве на сумме почти 30 миллионов евро между RKAS и строительными фирмами Rand ja Tuulberg и Astlanda Ehitus был подписан в конце ноября прошлого года.

В новом 7-этажном здании с тремя этажами подземной парковки будут располагаться три государственных учреждения: Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр реестров и информационных систем (RIK).