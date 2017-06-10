Команда Eesti Raudtee вновь участвует в регате "Кубок Усть-Луги", старт – в Хельсинки

Эстонская железная дорога, занявшая на яхте Olympic в прошлом году первое место, примет участие в регате "Кубок Усть-Луги 2017" и в нынешнем году. В этом году маршрут регаты пройдет только вдоль побережья Финляндии.

В прошлом году регата стартовала в Таллинне, и первый этап гонки прошел в столичном заливе. В нынешнем году регата начнется 10 июня в Хельсинки. На старт выйдут 10 команд. В прошлом году было 12 участников.

"Кубок Усть-Луги" – это регата для бизнесменов, которая проводится с 2012 года. В ней принимают участие в основном крупные транспортные и логистические российские компании. Участниками регаты были Эстонская железная дорога и Силламяэский порт. Силламяэский порт в прошлом году не участвовал, не выставил свою яхту он и в текущем году.

Эстонская железная дорога принимает участие в гонке с 2015 года. В 2016 года яхта ЭЖД пришла к финишу первой.

Регата пройдет с 10 по 16 июня по маршруту Хельсинки-Ловийсе-Котка-Петербург.