Полузащитник Евгений Харин продлил контракт с "Инфонетом"

Атакующий полузащитник таллиннского "Инфонета" Евгений Харин продлил контракт с футбольным клубом до конца 2018 года.

Харин выступает за "Инфонет" с 2011 года. В высшей лиге, в которой команда играет с 2013 года, провел 127 матчей и забил 33 гола, передает официальный сайт клуба.

С "Инфонетом" воспитанник маардуского футбола стал чемпионом Эстонии-2016, обладателем Кубка Эстонии-2016/17 и Суперкубка Эстонии-2017.

Предыдущий договор с Хариным действовал до конца 2017-го.

Сейчас "Инфонет" в чемпионате Эстонии занимает пятое место.