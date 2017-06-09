Полузащитник Евгений Харин продлил контракт с "Инфонетом" ({{commentsTotal}})
Атакующий полузащитник таллиннского "Инфонета" Евгений Харин продлил контракт с футбольным клубом до конца 2018 года.
Харин выступает за "Инфонет" с 2011 года. В высшей лиге, в которой команда играет с 2013 года, провел 127 матчей и забил 33 гола, передает официальный сайт клуба.
С "Инфонетом" воспитанник маардуского футбола стал чемпионом Эстонии-2016, обладателем Кубка Эстонии-2016/17 и Суперкубка Эстонии-2017.
Предыдущий договор с Хариным действовал до конца 2017-го.
Сейчас "Инфонет" в чемпионате Эстонии занимает пятое место.
Редактор: Виктор Сольц