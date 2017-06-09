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ФОТО: Футбольный союз рекомендует приезжать на матч Эстония-Бельгия как минимум за час ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

В связи с аншлагом на матче футбольных сборных Эстонии и Бельгии и измененной схемой дорожного движения, для попадания на стадион может потребоваться больше времени, чем обычно, поэтому болельщикам рекомендуется приезжать на игру за час до ее начала.

Об этом сообщил в пятницу радионовостям ERR глава пресс-службы Эстонского футбольного союза Михкель Уйбопуу.

"Дорога на стадион обязательно займет больше времени, чем обычно. Временем нужно запастить и для поиска своего места. На стадионе есть несколько логистических возможностей — с 19:00 открыта фестивальная зона, где найдутся занятия как для детей, так и для взрослых. Первичная проверка билетов проводится на внешнем периметре, затем фестивальная зона, после этого каждый проходит на стадион по лестнице, указанной на билете", - пояснил Уйбопуу.

Он добавил, что дополнительные сложности возникнут и при парковке автомобиля. "Схема организации движения несколько изменена — в непосредственно примыкающую к "А. Ле Кок Арене" зону можно попасть только по улице Марта и только со спецразрешениями. Это значит, что приезжающие на машине должны обязательно учитывать, что автомобиль придется оставить подальше. Можно также воспользоваться общественным транспортом, велосипедом или прийти пешком", - сказал глава пресс-службы Футбольного союза.

"Стоит прийти за час (до начала игры), тогда можно быть уверенным, что успеете занять свое место, успеете к началу игры", - добавил он.

Как ранее сообщалось, на отборочный матч ЧМ-2018 между футбольными сборными Эстонии и Бельгии были проданы все билеты, и на трибуны соберутся 10 500 зрителей. Игра начнется в пятницу в 21:45 на стадионе "А. Ле Кок Арена".

В прямом эфире встречу покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно будет и на портале rus.err.ee.

Редактор: Андрей Крашевский

сборная эстонии по футболуматч эстония-бельгияотборочный турнир чм-2018


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