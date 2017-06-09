ФОТО: бельгийские фанаты настраиваются на игру Эстония - Бельгия в барах Старого города

В пятницу вечером на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне состоится отборочный матч Чемпионата мира по футболу 2018 между сборными Эстонии и Бельгии. Бельгийские фанаты уже прибыли в столицу Эстонии и начали подготовку к матчу со Старого города.

Трансляция матча Эстония - Бельгия начнется сегодня, 9 июня, на ETV в 21:45. За трансляцией можно будет наблюдать и на портале rus.err.ee, где по окончании игры вы также сможете узнать ее результаты и посмотреть видео самых острым моментов состязания.