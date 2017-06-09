Союзы городов и волостей Эстонии объединились в единую организацию

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил министр государственного управления Яак Ааб.

По его словам, этот шаг поможет усилить представительство самоуправлений и защиту их интересов на государственном уровне.

"При защите своих прав сотрудничество и несколько голосов однозначно эффективнее, чем защита своих аргументов на переговорах в одиночку", - сказал Ааб, который в прошлом два года занимал пост исполнительного директора Союза городов Эстонии.

Он добавил, что объединение двух организаций — логичный шаг в свете административной реформы, которая сократит число местных самоуправлений и устранит потребность в двух параллельных структурах. "Я рад, что процесс объединения подходит к концу. Создание единого союза заняло в Эстонии 25 лет, а в Финляндии для этого потребовалось 100 лет", - сказал Ааб.

Членами Союза городов Эстонии являются 27 городов, 15 волостей и один поселок, а в Союз сельских самоуправлений входят 108 волостей Эстонии.