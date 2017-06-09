Более 30 человек погибли при теракте на рынке в Ираке

Не менее 31 человека погибли и 35 получили ранения в пятницу при взрыве на рынке в городе Мусайиб (80 км к югу от Багдада), устроенном террористкой-смертницей.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых ведомствах Ирака.

Еще один смертник подорвал себя в пятницу на автобусном вокзале в священном для мусульман-шиитов иракском городе Кербела. По предварительным данным, при этом нападении получили ранения четыре человека. Источник в полиции сообщил, что нападавшая также была женщиной, которая спрятала взрывное устройство под паранжой.

Город Мусайиб находится в 30 км от Кербелы.

Ответственность за оба нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".