Более половины русскоязычных жителей Эстонии не поддерживают присутствие в стране войск НАТО

Если пребывание в Эстонии союзников по НАТО пользуется высокой поддержкой эстонцев, то среди говорящих по-русски респондентов более половины высказываются против пребывания союзников, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Министерства обороны исследования.

Проведенный в марте опрос в рамках исследования "Общественное мнение и государственная оборона" показал, что поддержка пребывания в Эстонии союзников по НАТО является стабильно высокой - 69%, против высказались 23% опрошенных. Два года назад пребывание в Эстонии союзников поддерживали 68%, против были 25%.

В то же время, русскоязычные респонденты высказывались в основном против пребывания союзников. Если среди эстонцев пребывание в Эстонии союзников поддержали 89% опрошенных, то среди говорящих по-русски - лишь 27%. Среди эстонцев против пребывания сил НАТО высказались 6%, а среди русскоговорящих - 57%.

Проводивший исследование социолог Юхан Кивиряхк из Turu-uuringute AS подтвердил, что такое отношение прямо коррелирует с отношением к членству страны в НАТО в целом.

"Это связано с негативным обликом НАТО, который основательно не объяснили. Русские видят главной гарантией безопасности Эстонии хорошие отношения с Россией. Я думаю, что многие русские Эстонии смотрят на НАТО через призму русских медиаканалов", - сказал Кивиряхк в интервью "Актуальной камере".

При этом срочную службу поддерживает значительная часть населения без привязки к языку. "Что касается способности Эстонии защищаться, то здесь эстонские и русские респонденты относятся одинаково - мы должны сохранять обязательную военную службу для юношей. И обе группы готовы защищать Эстонию, если на нее нападут", - добавил социолог.

К женщинам на военной службе в эстонском обществе сохраняется положительное отношение. 79% участников исследования согласились с тем, что у слабого пола должна быть возможность служить в армии на добровольной основе.