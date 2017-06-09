Более половины русскоязычных жителей Эстонии против пребывания в стране союзников по НАТО

Если пребывание в Эстонии союзников по НАТО пользуется высокой поддержкой эстонцев, то среди говорящих по-русски респондентов более половины высказываются против пребывания союзников, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Министерства обороны исследования.

Проведенный в марте опрос в рамках исследования "Общественное мнение и государственная оборона" показал, что поддержка пребывания в Эстонии союзников по НАТО является стабильно высокой - 69%, против высказались 23% опрошенных. Два года назад пребывание в Эстонии союзников поддерживали 68%, против были 25%.

В то же время, русскоязычные респонденты высказывались в основном против пребывания союзников. Если среди эстонцев пребывание в Эстонии союзников поддержали 89% опрошенных, то среди говорящих по-русски - лишь 27%. Среди эстонцев против пребывания сил НАТО высказались 6%, а среди русскоговорящих - 57%.

Проводивший исследование социолог Юхан Кивиряхк из Turu-uuringute AS подтвердил, что такое отношение прямо коррелирует с отношением к членству страны в НАТО в целом.