В субботу и воскресенье в Эстонии будет тепло и солнечно ({{commentsTotal}})
Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.
Если пребывание в Эстонии союзников по НАТО пользуется высокой поддержкой эстонцев, то среди говорящих по-русски респондентов более половины высказываются против пребывания союзников, свидетельствуют результаты проведенного по заказу Министерства обороны исследования.
"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"
Фаина Раневская
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