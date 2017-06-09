Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства

По оценке экспертов, деятельность правительства Великобритании в условиях "подвешенного парламента" значительно усложнится, в том числе и на переговорах о "брексите".

"У британцев нет ни опыта, ни традиций формирования коалиционного правительства", - сказал научный сотрудник Эстонского института

внешней политики Вильяр Веэбель в интервью "Актуальной камере".

"Они привыкли, что одна из партий берет всю ответственность на себя, а руководитель этой партии - в данном случае "железная леди" - решает, кто будет в правительстве и что это правительство будет делать. Первой непростой задачей будет согласование решений с юнионистами, которые поддерживают правительство десятью членами парламента, поскольку без этих десяти голосов решения принять не получится", - пояснил политолог.

По мнению лектора института политических исследований Тартуского университета Стефано Брагироли, результаты выборов также окажут серьезное влияние на ход переговоров о выходе страны из ЕС.

"Положительный момент с точки зрения Европейского союза состоит в том, что британское правительство стало слабее и, скорее всего, не сможет настаивать на "жестком" брексите. Минус же в том, что ЕС придется сталкиваться с неуверенной Великобританией. У британского правительства, может, и будет своя позиция, но эта позиция может меняться каждые несколько дней из-за нестабильности коалиции или необходимости консерваторов договариваться с другими партнерами", - сказал он.

Напимним, что победу на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Великобритании 8 июня, одержала Консервативная партия во главе с премьер-министром Терезой Мэй, однако она получила лишь 318 из 326 мест, необходимых для абсолютного большинства в нижней палате.

Лидер консерваторов заявила, что не намерена оставлять пост премьера и попытается сформировать правительство меньшинства при поддержке североирландских юнионистов, которые получили 10 мест.

Результаты выборов рассматриваются как неожиданный успех Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином, который придерживается более левых взглядов, чем многие лейбористы.

Явка на избирательные участки оказалась самой высокой за последние 20 лет и составила 69%.