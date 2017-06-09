В финале Roland Garros встретятся Надаль и Вавринка

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка и испанец Рафаэль Надаль в пятницу одержали победу в полуфинальных поединках Открытого чемпионата Франции по теннису, обеспечив себе место в финале второго турнира "Большого шлема".

Вавринка в упорной борьбе одержал верх над первой ракеткой мира, британцем Энди Марреем. Матч из пяти сетов на стадионе имени Филиппа Шатрие продолжался более четырех с половиной часов и завершился победой швейцарца 7:6 (8:6), 3:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:1.

Занимающий третью строчку в мировом рейтинге Вавринка, который в 2015 году стал победителем турнира, в прошлом году уступил в полуфинале тому жу Энди Маррею, но в этом году оказался сильнее.

Во втором полуфинале испанская легенда грунтовых кортов Рафаэль Надаль (ATP 4), который рекордные девять раз побеждал на Roland Garros, разгромил в трех сетах седьмую ракетку мира, австрийца Доминика Тима, уступив ему всего семь геймов в первых двух и ни одного - в третьем сете (6:3, 6:4, 6:0).