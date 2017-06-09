Вавринка вышел в финал Roland Garros

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису в упорной борьбе одержал в пятницу верх над первой ракеткой мира, британцем Энди Марреем.

Матч из пяти сетов на стадионе имени Филиппа Шатрие продолжался более четырех с половиной часов и завершился победой швейцарца 7:6 (8:6), 3:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:1.

Занимающий третью строчку в мировом рейтинге Вавринка, который в 2015 году стал победителем турнира, в прошлом году уступил в полуфинале тому жу Энди Маррею, но в этом году оказался сильнее.

В финале швейцарца ждет встреча с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и австрийцем Домиником Тимом, в котором Надаль борется за шанс в десятый раз стать чемпионом грунтовых кортов Парижа.