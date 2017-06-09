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Индия и Пакистан стали членами Шанхайской организации сотрудничества ({{commentsTotal}})

Шанхайская
Шанхайская "шестерка" стала "восьмеркой". Автор: TASS/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) впервые за 16 лет своего существования расширилась, приняв в состав полноправных членов организации Индию и Пакистан.

Членство Индии и Пакистана в ШОС было официально утверждено на состоявшемся в столице Казахстана саммите организации, сообщило в пятницу, 9 июня, агентство ТАСС.

Процесс подготовки к их принятию в состав ШОС продолжался два года.

Как отмечает агентство, ШОС из "шестерки" теперь превратилась в "восьмерку" и стала одним из крупнейших региональных объединений в мире: общее пространство ШОС составит около 23% всей суши на нашей планете, а население входящих в нее стран достигнет 45% от общемирового.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами: Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения участвуют также страны-наблюдатели (в их число, помимо сменивших статус Индии и Пакистана, входят Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

По мнению президента РФ Владимира Путина, расширение состава ШОС будет способствовать тому, что организация "станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах".

Редактор: Андрей Крашевский

шанхайская организация сотрудничества


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