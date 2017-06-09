Выпущенная в Эстонии книга получила гран-при на конкурсе издателей в России

5 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" состоялся финал и церемония награждения победителей конкурса Aссоциации книгоиздателей России (АСКИ) "Лучшие книги года". Гран-при в номинации "Лучшая книга русского зарубежного издателя" получило таллиннское издательство Аleksandra, выпустившее двухтомник "Хроника русской культурной общественной жизни в Эстонии (1918–1940). Из истории русского зарубежья".

Составители двухтомника - С.Исаков, Т.Шор и Т.Гузаиров, директор издательства - Нелли Мельц.

Примечательно, что гран-при в этой номинации эстонские издатели получают второй год подряд – в прошлом году этой награды было удостоено издательство KPD за детскую книгу Маркуса Саксатамма "Божья коровка и Пингвин". В этом году это издательство было отмечено почетным дипломом за книгу "Нецензурные истории эстонского книгоиздания советского времени" (автор Г.Муравин, директор издательства Валентина Кашина) .

Кроме KPD дипломы в номинации "Лучшая книга русского зарубежного издателя" получили также издательство Edition Manufaktur München (Мюнхен) за подготовку и выпуск книги "Мигель Доура — художник горы Аконкагуа"; ин); иерусалимское издательство "Филобиблон" за издание книги "В книжных садах: статьи о книгах и журналах, издателях и коллекционерах" и издательство "Фолиант" (Астана) за книгу "Семипалатинская трагедия".

В конкурсе этого года участвовало более 600 изданий, выпущенных в 2016 году. На протяжении ряда лет конкурс проходит при поддержке фонда "Русский мир", представители которого награждают победителей в номинации "Лучшая книга русского зарубежного издателя".