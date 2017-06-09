Актуальная камера 09.06.2017 (20:00)

LIVE в 21:35 : отборочный матч ЧМ-2018 Эстония - Бельгия
В июне по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно упал рейтинг Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в то же время снизилась поддержка центристов среди русскоязычных избирателей, следует из свежего исследования популярности партий, проведенного компанией Turu-uuringute AS по заказу новостной редакции ERR.
Союз городов и Союз сельских самоуправлений Эстонии приняли решение объединиться в единую организацию.
"…они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность…"
Фаина Раневская
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