"АК": полиция получает 50 вызовов в месяц из-за публичной демонстрации оружия

Каждый месяц полиция получает полсотни вызовов с жалобой на людей, которые демонстрируют в публичном месте огнестрельное оружие или похожие на него предметы.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщила "Актуальная камера".

Среди инцидентов в Таллинне последнего времени: стрелявший в воздух во время катания на роллере мужчина, нацеленный на прохожих из окна автомобиля предмет, похожий на оружие, двое стрелявших в воздух мужчин, направленное на таксиста оружие водителем обогнавшего его автомобиля.

В полиции подтвердили, что сообщения о таких инцидентах приходят регулярно. "Мы ежедневно получаем сообщения подобного рода. Кто-то звонит и говорит нам, что некий человек размахивает оружием в общественном месте. В прямом смысле вынимает оружие, заряжает его или затыкает за пояс. Те, кто так поступают, подвергают себя опасности, ведь на место выезжает группа быстрого реагирования", - сказал руководитель бюро Пыхьяской префектуры по уголовным расследованиям Урмет Тамбре.

Чаще всего в таких случаях речь идет о пневматическом оружии, при этом мало кто отдает себе отчет в том, что если размахивать таким предметом в публичном месте, у людей может начаться паника с непредсказуемыми последствиями. Подобный случай произошел, например, четыре дня назад в Турине во время просмотра футбольного матча, где в результате массовой паники из-за ложного сообщения о бомбе пострадали полторы тысячи человек.

"Я вспоминаю один яркий эпизод, когда человек сел в автобус, вынул оружие и начал его заряжать. Бывали случаи, когда люди входили в торговый центр с пневматикой в руках. Во время рекламы такого оружия говорится, что вы имеете дело с оружием, которое идентично боевому. Окружающие воспринимают его именно так", - напомнил Тамбре.

Пневматическое оружие калибром до 4,5 мм включительно не ограничено в гражданском обороте в Эстонии, но его применение может привести к наказанию. "Если мы говорим о тех, кто публично демонстрирует такое оружие, то это является нарушением общественного порядка. О чувстве, которое возникает у окружающих и о конкретных действиях. Но есть и вторая категория людей, которые ведут себя неадекватно, например, стреляют в птиц, животных, окна, прохожих. В таких случаях мы начинаем дело о проступке, за которым следует наказание", - пояснил полицейский.

Говорить о безобидности пневматического оружия не приходится. Например, оно применялось при ограблениях казино или автозаправочных станций.