ФОТО: в субботу в Нарве состоялся энергетический забег

В субботу состоялся Нарвский энергетический забег – крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа, в котором приняли участие тысячи человек.

На Нарвском энергетическом забеге в сотрудничестве с Союзом легкой атлетики Эстонии прошел чемпионат Эстонии по полумарафону. Победителем на дистанции 21,1 км стал эстонский бегун Роман Фости, его время 1:07:53. Второе место занял петербуржец Николай Волков (1:08:48), а третье – Райдо Митт (1:08:56).

Лучший результат среди женщин показала Лили Луйк (1:19:56), за ней следуют Кайза Кукк (1:21:22) и Марион Тибар (1:22:25).

В программу проходящего в седьмой раз Нарвского энергетического забега также традиционно входит забег на дистанцию в 7 километров для бегунов и участников увлекающихся оздоровительной ходьбой и ходьбой с палками. На этой дистанции тройку призеров составили петербуржец Михаил Семененко, Денис Кошелев из Силламяэ и Райнер Краветс.

Нарвский энергетический забег – это спортивное мероприятие для всей семьи, на котором могли посоревноваться и самые маленькие любители спорта: около пляжного домика на острове Йоаорг прошли веселые детские забеги "Дракон".

Нарвский энергетический забег – это событие, организованное по инициативе Eesti Energia, городской управы Нарвы, Министерства культуры и Клуба организации спортивных мероприятий, целью которого является воодушевить людей на занятия оздоровительным спортом и повысить значимость Ида-Вирумаа в календаре событий культуры и спорта Эстонии. Нарвский энергетический забег также является третьим этапом серии народных спортивных мероприятий Selver Linnajooksud.