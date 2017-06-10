В субботу в Нарве проходит энергетический забег

На Нарвском энергетическом забеге в сотрудничестве с Союзом легкой атлетики Эстонии пройдет чемпионат Эстонии по полумарафону, в котором примут участие лучшие бегуны на длинные дистанции Эстонии.

В программу проходящего в седьмой раз Нарвского энергетического забега традиционно входит начинающийся в 11:00 часов 21,1-километровый полумарафон и стартующий в 14:00 забег на дистанцию в 7 километров для бегунов и участников увлекающихся оздоровительной ходьбой и ходьбой с палками. Начальная и конечная часть Нарвского энергетического забега пролегает по променаду вдоль восточной границы Европейского союза. Все участники, пробежавшие полумарафон и семикилометровую дистанцию, получат созданные специально к мероприятию медали Нарвского энергетического забега.

Нарвский энергетический забег – это спортивное мероприятие для всей семьи, на котором могут посоревноваться и самые маленькие любители спорта: в 11:30 около пляжного домика на острове Йоаорг начнутся веселые детские забеги "Дракон", участие в которых для всех бесплатно. На детские забеги приглашаются все дети в возрасте от 2 до 12 лет.

Нарвский энергетический забег – это событие, организованное по инициативе Eesti Energia, городской управы Нарвы, Министерства культуры и Клуба организации спортивных мероприятий, целью которого является воодушевить людей на занятия оздоровительным спортом и повысить значимость Ида-Вирумаа в календаре событий культуры и спорта Эстонии. Нарвский энергетический забег также является третьим этапом серии народных спортивных мероприятий Selver Linnajooksud.