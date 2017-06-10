Финансовая комиссия в понедельник обсудит последние дополнения к налогу на сладости

Финансовая комиссия Рийгикогу в понедельник обсудит поправки к налогу на сладости, предложенные Минфином, в среду должно пройти второе чтение законопроекта в парламенте.

На заседаниях, прошедших на этой неделе, комиссия обсуждала как законопроект налога на подслащенные напитки, так и проект закона о доходах и налоге с оборота, а также выслушала предложения заинтересованных групп.

В Министерстве финансов сказали ERR uudised, что в понедельник парламентская комиссия обсудит еще две темы, касающиеся налога на подслащенные напитки, которые не успели рассмотреть в четверг. Речь идет о технических деталях государственной помощи.

"Все остальные наши предложения были учтены в четверг. Согласно предварительному плану, законопроект попадет на второе чтение в Рийгикогу в среду, 14 июня, а в понедельник, 19 июня, вероятно состоится третье чтение", – сказала пресс-секретарь министерства Мария Муракас.

Перед заседанием парламентской финансовой комиссии ее председатель Ремо Холсмер (Партия реформ) сказал, что в связи с налоговым пакетом очень много нерешенных вопросов и комиссия в замешательстве.

Чтобы налоговые изменения начали действовать с начала будущего года, их надо принять до окончания весенней сессии Рийгикогу.