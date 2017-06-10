К началу благотворительного заплыва уточек собрали более 90 000 евро

В субботу в 12:00 в столичном парке Кадриорг стартует ставшая традиционной благотворительная акция – "Утиное ралли".

Как отмечают организаторы по состоянию на 11:30 было продано более 13 800 уточек и собрано более 90 000 евро.

Мероприятие откроется в 12:00 концертом, примерно в 14:30 стартует заплыв резиновых уточек – на воду канала спустят 11 000 детских игрушек, которые должны пройти определенную дистанцию. Пришедшие к финишу первыми принесут своим спонсорам призы. В канале помещается 11 000 резиновых уточек, поэтому номера спонсоров с 11 001 не смогут побороться за главный приз, но примут участие в розыгрыше других 160 призов.

Перед зрителями выступят артисты цирка, дети из танцевальной школы Лайне Мяги, детский хор Mamma Mia, ансамбль народных танцев Uppsar.

Как пояснила руководитель мероприятия Авэ Лаас службе новостей "Радио 4", цель мероприятия – помочь больным раком детям и поддержать их родителей. Пожертвование можно сделать до начала мероприятия. Часть пожертвований пойдет благотворительному фонду "День моей мечты", чтобы они смогли исполнить мечты тяжело или хронически больных детей. Другая часть пойдет на лекарственные препараты.

В прошлом году акция собрала почти 133 000 евро.

Сюжет службы новостей "Радио 4":