В Национальной библиотеке будущим первоклассникам из многодетных семей вручат ранцы

В большом зале Национальной библиотеке в субботу, 10 июня, проходит благотворительное мероприятие таллиннского и харьюского отделения Союза многодетных семей "Tere, kool!", на котором 75 ребятам, которые осенью пойдут в первый класс, будут вручены школьные ранцы с необходимыми для школы принадлежностями.

Детям также покажут спектакль театра Teoteatеr "Lipp lipi peal".

Уже много лет предприниматели Эстонии вносят вклад в то, чтобы дети из многодетных семей начинали путь в школу в торжественной обстановке, а также получали на этот праздник в подарок нужные для школы принадлежности.