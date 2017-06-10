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В Национальной библиотеке будущим первоклассникам из многодетных семей вручат ранцы ({{commentsTotal}})

Школьный ранец.
Школьный ранец. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

В большом зале Национальной библиотеке в субботу, 10 июня, проходит благотворительное мероприятие таллиннского и харьюского отделения Союза многодетных семей "Tere, kool!", на котором 75 ребятам, которые осенью пойдут в первый класс, будут вручены школьные ранцы с необходимыми для школы принадлежностями.

Детям также покажут спектакль театра Teoteatеr "Lipp lipi peal".

Уже много лет предприниматели Эстонии вносят вклад в то, чтобы дети из многодетных семей начинали путь в школу в торжественной обстановке, а также получали на этот праздник в подарок нужные для школы принадлежности.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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