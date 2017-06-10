Ученые изучают водоросли, чтобы устранить зловоние вдоль дороги от "Русалки" до Пирита

Вдоль побережья Таллинна время от времени распространяется неприятный запах. Ученые морского института Тартуского университета в пятницу спускались на морское дно за нитевидными водорослями, которые могут быть основной причиной зловония, передает "Актуальная камера на эстонском языке".

Проблема со зловонием вдоль Таллиннского залива появляется летом уже давно, и сейчас по дороге в Пирита чувствуется сильный запах.

"Одна из возможных причин – разлагающиеся водоросли. Мы посмотрим, как эти водоросли растут и сколько их в Таллиннском заливе", – сказала старший научный сотрудник Тартуского университета Тийна Паалме.

Биомассу надо изучить для того, чтобы рассчитать, сколько водорослей позднее придется убирать из прибрежной зоны.

Ученые напоминают горожанам, что в море нельзя сбрасывать загрязняющие вещества, так как они могут способствовать разрастанию водорослей и возникновению зловония.

"С помощью Центра исследований окружающей среды мы разместим вдоль дороги в Пирита два-три электронных устройства, которые будут измерять уровень зловония. Благодаря им можно будет выяснить, когда запах наиболее интенсивный и что может его вызывать", – пояснила пресс-секретарь Министерства окружающей среды Кадри Каукси.

В будущем с помощью этих устройств люди смогут посмотреть в интернете, насколько сильный запах в данный момент.

Исследование запаха около моря заказало Министерство окружающей среды. Один из его этапов – сбор водорослей с мая по октябрь. Также измеряют количество загрязняющих веществ, уровень зловония и готовятся к уборке водорослей.