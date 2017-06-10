Опрос: почти 60% членов британской Консервативной партии выступили за отставку Терезы Мэй

Большинство членов Консервативной партии Великобритании считают, что их лидер Тереза Мэй должна уйти с поста премьера после не слишком убедительной победы на парламентских выборах, свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, проведенного сайтом ConservativeHome.

Так, 59,5% участвовавших в опросе членов партии заявили, что выступают за уход Мэй с поста главы правительства, передает Интерфакс. Противоположного мнения придерживаются 36,6%, а остальные респонденты затруднились ответить.

По итогам парламентских выборов консерваторы финишировали на первом месте, но все же утратили часть позиций и потеряли абсолютное большинство. Наблюдатели отмечали, что многие в партии были недовольны тем, как Мэй провела предвыборную кампанию. В свою очередь, сама премьер ранее заявила, что намерена продолжить работу на своем посту и сфокусироваться на процессе вывода Великобритании из ЕС.