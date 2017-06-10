Предстоящая неделя будет дождливой

В воскресенье жители Эстонии будут наслаждаться солнечной погодой, а с понедельника синоптики прогнозируют дожди и небольшое понижение температуры.

В воскресенье будет преимущественно без осадков, но не исключено, что местами пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью слабый, восточный, днем изменится на юго-западный и немного усилится. Температура воздуха ночью – от +8 до +13, днем – от +20 до +23 градусов.

В понедельник днем над Эстонией распространится облачность, ожидаются дожди. Ветер усилится. Температура воздуха ночью – от +8 до +13, днем – от +17 до +18, на востоке страны – до +20 градусов. В случае дождевых облаков – всего около +13.

Во вторник дожди. Ветер юго-западный, сильный. Температура воздуха ночью – от +9 до +13, днем – от +14 до +17.

В среду местами дожди. Ветер изменится на северо-западный, северный. Температура воздуха ночью – от +7 до +12, днем – от +15 до +19 градусов.

В четверг вероятность дождей будет невысокой. Ветер слабый. Температура воздуха ночью – от +6 до +11, днем – от +17 до +20.

В пятницу по прогнозам в Эстонию вновь придет более теплая воздушная масса. Будут ли дожди повсеместными или пройдут местами, пока неясно. Температура воздуха ночью – от +7 до +12, днем – от +17 до +21.