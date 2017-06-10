Кайа Канепи одержала победу в финале теннисного турнира ITF в Германии ({{commentsTotal}})
Вернувшаяся на теннисный корт после годовой паузы вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, занимающая 630-е место в мировом рейтинге, отметила сегодня свой 32-й день рождения победой в финале теннисного турнира серии ITF в немецком Эссене с призовым фондом 25 000 долларов США.
В финальном поединке соперницей Канепи была 38-летняя швейцарка Патти Шнидер, занимающая 308-е место в мировом рейтинге. Первые два сета закончились со счетом 6:3, 6:7, а третий был прерван при счете 2:0 в пользу Канепи, поскольку соперница отказалась от продолжения игры.
Редактор: Ирина Киреева