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Кайа Канепи одержала победу в финале теннисного турнира ITF в Германии ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Вернувшаяся на теннисный корт после годовой паузы вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи, занимающая 630-е место в мировом рейтинге, отметила сегодня свой 32-й день рождения победой в финале теннисного турнира серии ITF в немецком Эссене с призовым фондом 25 000 долларов США.

В финальном поединке соперницей Канепи была 38-летняя швейцарка Патти Шнидер, занимающая 308-е место в мировом рейтинге. Первые два сета закончились со счетом 6:3, 6:7, а третий был прерван при счете 2:0 в пользу Канепи, поскольку соперница отказалась от продолжения игры.

Редактор: Ирина Киреева

теннисканепитурнир серии itf


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