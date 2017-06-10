На площади Вабадузе прошел концерт в честь столетия Финляндии

Главное событие празднования юбилея независимости Финляндии в Эстонии – бесплатный концерт на площади Вабадузе. ERR и Yle Areena вели прямую трансляцию.

Открыли концерт президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Финляндии Саули Нийнистё, присутствовали и премьер-министры двух стран – Юха Сипиля и Юри Ратас.

Выступили Тынис Мяги, Chalice, Iiris, Мари Калкун, Ленна, Яан Пехка, Юри Поотсманн, Стиг Ряста и Виллу Тамме из Эстонии, а также Саара Аалто, Петри Лааксонена, Веса-Матти Лойри, Paleface, Ronya, "Scandinavian Music Group", Туомо, Айлу Валле из Финляндии. Ведут концерт Ян Ууспылд и Санна Стеллан.

В заключение участники концерта вместе с премьер-министрами на сцене спели гимн Финляндии и Эстонии – два куплета спели на финском языке, два – на эстонском.