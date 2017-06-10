rus.err.ee

Ратас: финский и эстонский рынки труда тесно взаимосвязаны ({{commentsTotal}})

Юри Ратас и Юха Сипиля.
Юри Ратас и Юха Сипиля. Автор: Рауль Меэ
Экономика
Экономика

На состоявшейся в субботу в Таллинне встрече премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил главе финского правительства Юха Сипиля, что рынки труда Эстонии и Финляндии по сути переплетены между собой.

"Хорошие отношения опираются на исторические связи и к настоящему времени достигли такого уровня, на котором рынки труда Эстонии и Финляндии практически переплетены между собой, а через Финский залив осуществляется 9 млн рейсов в год. Празднование юбилеев обоих государств еще больше сближает наших людей", – сказал Ратас.

"Rail Baltica предлагает финским предпринимателям возможности как на фазе проектирования, так и на этапе строительства и вообще способствует экономическому росту", – отметил Ратас, подтвердив, что Эстония приветствует интерес Финляндии к участию в этом проекте.

В рамках состоявшейся встрече премьеры обсудили двусторонние отношения, празднования EV100 и столетия Республики Финляндия, связанных с будущим ЕС вызовы, Ратас также ознакомил финского коллегу с приоритетами председательства Эстонии в ЕС.

"Наша общая цель – укреплять единство ЕС в сложные времена. Никого не удивим и тем, что сосредоточимся на развитии дигитальной Европы. Это основная тема, охватывающая все пункты повестки дня, – сказал Ратас. – В то же время мы займемся энергосоединением, миграцией, климатом и вопросами безопасности, требующими сотрудничества и целеустремленности".

Перед встречей премьеры отметили столетние юбилеи обоих государств футбольным матчем работников финской и эстонской госканцелярий.

После встречи глав правительств Ратас и Сипиля приняли участие в работе бизнес-семинара предпринимателей двух стран, организованном адвокатским бюро "Productivity Brainstorm".

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

ev100сипиляратас100-летие финляндии


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
В понедельник начинается судебный процесс над Эдгаром Сависааром
Владимир Илляшевич поведет ОЛПЭ на выборы в Мустамяэ.Владимир Илляшевич поведет ОЛПЭ на выборы в Мустамяэ.
Первым номером ОЛПЭ в Мустамяэ станет Владимир Илляшевич
Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах.Франция вновь голосует - на этот раз на парламентских выборах.
Партия Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции
Открытие пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу.Открытие пляжного сезона в Нарва-Йыэсуу.
ФОТО: в Нарва-Йыэсуу открыли пляжный сезон
Полицейская машина.Полицейская машина.
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Обновлено: 20:33 
"Политрулет" (5-11 июня)."Политрулет" (5-11 июня).
"Политрулет": футбольная лихорадка, капустное поле министров и вызывающий подозрения Сеэдер

Бывший главный тренер сборной Эстонии по футболу решил поддержать соцдемов, премьер-министр бился на футбольном поле с финнами, министры рассказывали о своем первом рабочем опыте, а новый лидер IRL публично признался в абсолютной трезвости - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Евгений Осиновский.Евгений Осиновский.
Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский
Обновлено: 20:12 
Жители Украины празднуют отмену визового режима с ЕС.Жители Украины празднуют отмену визового режима с ЕС.
Между Украиной и Евросоюзом заработал безвизовый режим
Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.Таллиннские власти озоботились бесплатным питанием в детсадах.
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание
Обновлено: 21:04 
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
С июля начинается выплата пособия многодетным семьям

В июле Департамент социального страхования начнет выплачивать пособие многодетным семьям, предназначенное для семей с тремя и более детьми. Семьи с числом детей от трех до шести начнут дополнительно получать 300 евро, а если в семье семь и более детей — 400 евро в месяц.

Лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер и новые министры Юри Луйк, Тоомас Тынисте и Сийм Кийслер.Лидер IRL Хелир-Валдор Сеэдер и новые министры Юри Луйк, Тоомас Тынисте и Сийм Кийслер.
В понедельник новые министры от IRL вступят в должность
Место ДТП.Место ДТП.
В ДТП в Тартумаа погиб человек, четверо тяжело пострадали
Председатель Партии реформ Ханно Певкур.Председатель Партии реформ Ханно Певкур.
Председатель Партии реформ Ханно Певкур нелестно отозвался о правительстве
В прошлом году парад прошел в Выру.В прошлом году парад прошел в Выру.
Парад по случаю Дня победы в Освободительной войне пройдет в Раквере
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетит Вырумаа
Обстоятельства смерти девушки изучают Лыунаская префектура и Лыунаская окружная прокуратура.Обстоятельства смерти девушки изучают Лыунаская префектура и Лыунаская окружная прокуратура.
На окраине Вильянди нашли труп 17-летней девушки
ИДА-ВИРУМАА
Горуправа Кохтла-Ярве.Горуправа Кохтла-Ярве.
В Кохтла-Ярве впервые оштрафовали квартирное товарищество
Денис Малов.Денис Малов.
Максим Липин и Денис Малов покинули силламяэский "Калев"
Обновлено: 11.06
Силламяэское горсобрание.Силламяэское горсобрание.
Число мандатов в Силламяэском городском собрании останется неизменным
Нарвский энергетический забегНарвский энергетический забег
ФОТО: в субботу в Нарве состоялся энергетический забег
Обновлено: 10.06
Строители.Строители.
В Кохтла-Ярве упавший металлический каркас искалечил ноги двум рабочим
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский.Андрей Крашевский.
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"

Обострившийся конфликт между Катаром и Саудовской Аравией, которая вместе с рядом других стран неожиданно обрушилась с резкой критикой на соседнюю суннитскую монархию и ввела против нее жесткие санкции, наглядно продемонстрировал трещины в антииранском альянсе, а также то, как меняющаяся ситуация в Сирии и Ираке перекраивает политические расклады в регионе.

Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: русскоязычный избиратель не узнает Центристскую партию, за которую голосовал
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: Национал-консерватизм как зеркало эстонской эволюции
В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.В ближайшие месяцы инфляция будет на уровне 3%.
Минфин: инфляция в Эстонии стабилизировалась
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
товарищеский футбольный матч между командой Департамента полиции и погранохраны и финскими полицейскими.товарищеский футбольный матч между командой Департамента полиции и погранохраны и финскими полицейскими.
ФОТО: эстонские полицейские обыграли финских коллег в футбол в Нарве
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Нарве осудили 9 контрабандистов, переправлявших через границу сигареты, алкоголь и вьетнамцев
Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Эстонии и Бельгии закончился поражением эстонцев со счетом 0:2.Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Эстонии и Бельгии закончился поражением эстонцев со счетом 0:2.
Эстония проиграла Бельгии со счетом 0:2 в отборочном матче ЧМ-2018
Обновлено: 23:37 
ЗА РУБЕЖОМ
Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе.
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов
Обновлено: 11.06
Танк Leopard.Танк Leopard.
В Латвию прибыла испанская техника батальона НАТО
Ник Тимоти и Фиона Хилл.
Два советника премьер-министра Великобритании подали в отставку
Опрос: почти 60% членов британской Консервативной партии выступили за отставку Терезы Мэй
Теракт в Лондоне.
Лондонские террористы пытались арендовать грузовик перед нападением
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
ЭКОНОМИКА
Юри Ратас и Юха Сипиля.Юри Ратас и Юха Сипиля.
Ратас: финский и эстонский рынки труда тесно взаимосвязаны
Nokia сокращает 170 рабочих мест в Финляндии
10.06
Финансовая комиссия в понедельник обсудит последние дополнения к налогу на сладости
09.06
AS Eesti Meedia хочет купить портал недвижимости City24
09.06
СМИ: Калле Паллинг в совете Eesti Energia вел двойную игру в пользу VKG
09.06
Ратас обсудит с коллегами в Литве строительство регионального СПГ-терминала
09.06
В апреле рост товарообмена в Эстонии замедлился
СПОРТ
Сборная Эстонии по футболу не обыгрывала южных соседей более 10 лет.Сборная Эстонии по футболу не обыгрывала южных соседей более 10 лет.
LIVE в 19:45: сборная Эстонии по футболу на выезде встречается с Латвией
Владимир Иванов.Владимир Иванов.
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на пять мест
Отт Тянак.
Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли
Обновлено: 11.06
Чемпион спринта не упустил случая поцеловать финишную прямую после своей победы, а затем предстал перед объективами в своей фирменной
Ямайский бегун Усэйн Болт выиграл прощальную стометровку на родине
Рафаэль Надаль стал десятикратным чемпионом Рафаэль Надаль стал десятикратным чемпионом
Рафаэль Надаль стал 10-кратным победителем Roland Garros
Англичане впервые в истории выиграли молодежное первенство мира.Англичане впервые в истории выиграли молодежное первенство мира.
Сборная Англии выиграла молодежный ЧМ по футболу
Сборная Эстонии по футболу.Сборная Эстонии по футболу.
Сборная Эстонии по футболу отправилась в Латвию без Клавана и Оямаа
КУЛЬТУРА
Финляндия.Финляндия.
В Эстонии отметили 100-летие Финляндии концертом, выставками и футбольными матчами
Обновлено: 10.06
Книги.Книги.
Выпущенная в Эстонии книга получила гран-при на конкурсе издателей в России
Здания Тартуского университета признаны памятниками архитектуры.Здания Тартуского университета признаны памятниками архитектуры.
Три здания Тартуского университета признали памятниками культуры
Владимир ВысоцкийВладимир Высоцкий
В четверг в Маарду состоится вечер памяти Высоцкого
РАЗНОЕ
На площади Вабадузе прошел концерт в честь столетия Финляндии
Обновлено: 10.06
ФОТО: акция "Утиное ралли" собрала более 92 000 евро для больных раком детей
Обновлено: 10.06
Парк Кадриорг.Парк Кадриорг.
Предстоящая неделя будет дождливой
ФОТО: "Страна Лотте" открыла летний сезон
Школьный ранец.Школьный ранец.
В Национальной библиотеке будущим первоклассникам из многодетных семей вручили ранцы
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
09:48
В Кохтла-Ярве впервые оштрафовали квартирное товарищество
09:27
С июля начинается выплата пособия многодетным семьям
09:06
В понедельник новые министры от IRL вступят в должность
08:53
LIVE в 19:45: сборная Эстонии по футболу на выезде встречается с Латвией
08:48
В ДТП в Тартумаа погиб человек, четверо тяжело пострадали
07:59
Первым номером ОЛПЭ в Мустамяэ станет Владимир Илляшевич
07:41
Владимир Иванов поднялся в рейтинге ATP на пять мест
07:32
Партия Макрона побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции
07:20
В понедельник начинается судебный процесс над Эдгаром Сависааром
11.06
Эстонец Отт Тянак выиграл первый в своей карьере этап чемпионата мира по авторалли Обновлено
11.06
В понедельник во многих местах дождь, +13..+18
11.06
Таллиннские власти намерены с 1 сентября ввести в детских садах бесплатное питание Обновлено
11.06
Во Франции проходит первый тур парламентских выборов Обновлено
11.06
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Обновлено
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Топ читаемости
11.06
ФОТО: в Нарва-Йыэсуу открыли пляжный сезон
11.06
Трагедия в Вильянди: полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Обновлено
09.06
Русский театр в цифрах: кто из худруков принес театру больше премьер и денег
11.06
Между Украиной и Евросоюзом заработал безвизовый режим
10.06
ФОТО: эстонские полицейские обыграли финских коллег в футбол в Нарве
11.06
На окраине Вильянди нашли труп 17-летней девушки
11.06
Максим Липин и Денис Малов покинули силламяэский "Калев" Обновлено
11.06
Председателем Социал-демократической партии переизбран Евгений Осиновский Обновлено
11.06
Андрей Крашевский: неожиданный поворот на Ближнем Востоке – "во всем виноват Катар"
11.06
Председатель Партии реформ Ханно Певкур нелестно отозвался о правительстве
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 11.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
10.06
ФОТО: акция "Утиное ралли" собрала более 92 000 евро для больных раком детей Обновлено
10.06
Число вакансий на рынке труда достигло максимума за восемь лет
10.06
Более гибкая система прожиточного пособия может вступить в силу в следующем году
10.06
Рейтинг партий: заметно упал рейтинг EKRE
09.06
В Раквере стартовали Дни города
09.06
Новый руководитель Нарвского музея определится в скором будущем
09.06
Проект гоночной трассы в Аудру заинтересовал инвесторов
09.06
В Ида-Вирумаа прошел съезд местных самоуправлений
ПОГОДА
Иллюстративная фотография.
В понедельник во многих местах дождь, +13..+18
Эстония
Иллюстративная фотография.
"АК": полиция получает 50 вызовов в месяц из-за публичной демонстрации оружия
Торжественное построение контингента НАТО в Тапа. Апрель 2017.
Более половины русскоязычных жителей Эстонии не поддерживают присутствие в стране войск НАТО
Обновлено: 09.06
учения собак
Соревнования служебных собак в Пярнумаа выиграла овчарка из Таллиннской тюрьмы
подросток
"АК": русскоязычные подростки находят работу труднее эстоноязычных сверстников
Свен Сестер и Юри Ратас.
Ратас: правительство не изменит политику по налогу с оборота
Обновлено: 08.06
Иллюстративная фотография.
В обустройство центра города Тапа будет инвестировано почти 2,4 млн евро
Обновлено: 08.06
За рубежом
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Эксперты: результаты выборов осложнят работу британского правительства
Обновлено: 09.06
Снос хрущевок в Москве.
В Госдуме РФ прошли слушания по скандальному закону о сносе хрущевок
Президент США Дональд Трамп.
Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой
Теракт в Лондоне.
По делу о терактах в Лондоне задержаны 12 подозреваемых
Обновлено: 04.06
Теракт в Лондоне.
Жительница Лондона в интервью "АК": собираемся теперь обходить центр города стороной
Марко Михкельсон.
Михкельсон призвал страны ЕС сплотиться в борьбе с радикальным исламом