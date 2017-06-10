Ратас: финский и эстонский рынки труда тесно взаимосвязаны

На состоявшейся в субботу в Таллинне встрече премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил главе финского правительства Юха Сипиля, что рынки труда Эстонии и Финляндии по сути переплетены между собой.

"Хорошие отношения опираются на исторические связи и к настоящему времени достигли такого уровня, на котором рынки труда Эстонии и Финляндии практически переплетены между собой, а через Финский залив осуществляется 9 млн рейсов в год. Празднование юбилеев обоих государств еще больше сближает наших людей", – сказал Ратас.

"Rail Baltica предлагает финским предпринимателям возможности как на фазе проектирования, так и на этапе строительства и вообще способствует экономическому росту", – отметил Ратас, подтвердив, что Эстония приветствует интерес Финляндии к участию в этом проекте.

В рамках состоявшейся встрече премьеры обсудили двусторонние отношения, празднования EV100 и столетия Республики Финляндия, связанных с будущим ЕС вызовы, Ратас также ознакомил финского коллегу с приоритетами председательства Эстонии в ЕС.

"Наша общая цель – укреплять единство ЕС в сложные времена. Никого не удивим и тем, что сосредоточимся на развитии дигитальной Европы. Это основная тема, охватывающая все пункты повестки дня, – сказал Ратас. – В то же время мы займемся энергосоединением, миграцией, климатом и вопросами безопасности, требующими сотрудничества и целеустремленности".

Перед встречей премьеры отметили столетние юбилеи обоих государств футбольным матчем работников финской и эстонской госканцелярий.

После встречи глав правительств Ратас и Сипиля приняли участие в работе бизнес-семинара предпринимателей двух стран, организованном адвокатским бюро "Productivity Brainstorm".