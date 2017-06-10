Теннисистка Елена Остапенко из Латвии выиграла Roland Garros ({{commentsTotal}})
Латвийская теннисистка – 20-летняя Елена Остапенко стала победительницей Открытого чемпионата Франции Roland Garros.
В поединке с румынкой Симоной Халеп Остапенко проявила настоящий чемпионский характер и смогла переломить ход неудачно складывающегося матча. Проиграв первый сет 4:6, она уступала во втором 0:3, но все-таки смогла найти в себе резервы и вырвать победу 6:4. В решающем третьем сете Остапенко снова допускала много ошибок, но играла агрессивно в атаке, что принесло ей победу. Впервые в истории теннисистка из Латвии стала победительницей турнира из серии "Большого шлема".
First kiss ????#RG17 pic.twitter.com/f25bo5gvwT— Roland-Garros (@rolandgarros) 10 июня 2017 г.
Елена Остапенко занимает 47 место в рейтинге лучших теннисисток мира. На ее счету две победы в турнирах WTA (Женской теннисной ассоциации) в парном разряде.
Редактор: Ирина Киреева